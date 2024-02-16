Контент такого рода добавят в реестр запрещенной информации, его создание и распространение также запретят.

Контент такого рода добавят в реестр запрещенной информации, его создание и распространение также запретят.

Государственная дума РФ одобрила законопроект, запрещающий так называемые треш-стримы. Под ним понимаются фотографии или видеоконтент, в том числе в прямом эфире, изображающие жестокость по отношению к людям, животным и другие противоправные действия либо призывы к ним.

Проект закона предполагает добавить такие материалы в единый реестр запрещенной информации. Запрещен будет даже сам факт их создания и распространение.

– Роскомнадзор сможет оперативно блокировать соответствующие сайты, прямые эфиры, страницы в социальных сетях в случае, если такой контент создается, – цитирует «Российская газета» председателя думского комитета по молодежной политике Артема Метелева.

Законопроектом также планируется саморегулирование соцсетей и интернет-площадок. Владельцы и администраторы должны будут их мониторить и в случае обнаружения шок-контента – блокировать его.

В Омске подобными стримами прославилась одна местная блогерша, впоследствии переехавшая в Подмосковье. В прямых видеотрансляциях она не стеснялась разговаривать матом со своими детьми, давала им пробовать спиртное и электронные сигареты. Ее «творчеством» дважды интересовался председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.