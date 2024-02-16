Известный бизнесмен также заявил, что никогда не лез со своими бизнес-проблемами к бывшему губернатору.

Известный бизнесмен также заявил, что никогда не лез со своими бизнес-проблемами к бывшему губернатору.

Экс-депутат Заксобрания Омской области, бывший руководитель компании «Агро-Траст» Хабулда Шушубаев, который пару лет отсидел в тюрьме, рассказал, что до сих пор общается с бывшим губернатором Леонидом Полежаевым.

— У нас были хорошие отношения, я и сегодня их поддерживаю с Леонидом Константиновичем, но, скажу честно, со своими бизнес-проблемами к губернатору Полежаеву не лез… Тема бизнеса вообще была за скобками наших отношений и, поверьте, я работал тогда, не рассчитывая на какую-то особую привилегированность…, - приводит слова Шушубаева «БК55».

Напомним, в 2018 году бизнесмена признали виновным в растрате средств дольщиков микрорайона Ясная Поляна. Его приговорили к 4,5 года колонии и оштрафовали на 900 тыс. рублей. В 2020 году бывший депутат вышел по УДО. После того как Шушубаев освободился, у него не нашли никакого имущества.

Как сообщил сам экс-руководитель «Агро-Траста», ему пришлось серьезно вложиться в выкуп земли на пустыре под строительство микрорайона, а также в прокладку канализации, газа и б=других благ цивилизации. Шушубаев посетовал, что его подвел кризис, когда квартиры в уже сданных домах никто не покупал, а проблему дольщиков породил всего один дом, который остался недостроенным.