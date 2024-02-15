Речь идет о жилых помещениях по договору соцнайма. У педагогов есть такое право, но его механизм до сих пор не проработан.

Речь идет о жилых помещениях по договору соцнайма. У педагогов есть такое право, но его механизм до сих пор не проработан.

Госдума озаботилась правами педагогов, которые стоят на учете в ожидании жилья, полагающегося им по договору социального найма. Такое право за учителями закрепляет закон об образовании. Вот только порядок того, как это право реализовывать, до сих пор не разработан. С предложением об урегулировании этого вопроса и обратилась Госдума к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Документ подготовил думский комитет по науке и высшему образованию. В нем председатель ГД Вячеслав Володин просит премьера дать поручение разработать дорожную карту, которая в итоге поможет педагогам реализовать свое право на жилье.