В начале декабря капитан «Авангарда» впервые попробовал себя в этом амплуа и остался доволен. Шутки про «ястребов» хоккеисту зашли.

В начале декабря капитан «Авангарда» впервые попробовал себя в этом амплуа и остался доволен. Шутки про «ястребов» хоккеисту зашли.

Завтра, 16 февраля, в ОМЦ «Химик» состоится фестиваль-открытие XXI областного турнира Омской официальной лиги КВН «Третья столица». Это будет первая игра лиги в текущем календарном году, по ее результатам определится состав участников предстоящего сезона.

Судить предстоящий фестиваль пригласили известных в Омске людей. Среди них самый сильный человек России Михаил Шивляков и капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов. В начале декабря хоккеист дебютировал в качестве члена жюри омского КВН и, это часто бывает, стал объектом пристального внимания со стороны игроков. Во время конкурса «Ситуация» Шарипзянов вышел на сцену в роли следователя и обращался к командам с фразой «Что вы делали вчера с 7 до 10 вечера?».

– На Лукашевича в пробке стоял, вы же до буллитов дотянули, – пошутил в ответ один из кавээнщиков, имея в виду домашний матч «Авангарда» с нижнекамским «Нефтехимиком». Капитану омичей шутка зашла.

Отметим, что сегодня вечером «ястребы» играют в Екатеринбурге с местным «Автомобилистом», а уже в субботу, 17 февраля, примут на льду «G-Drive Арены» магнитогорский «Металлург» – прямого конкурента за лидерство в Восточной конференции. Их разделяет всего одно очко.