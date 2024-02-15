Омск-Информ
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·Общество

Работы по благоустройству ожидают парк в Большеречье. Там установят детплощадку, гимнастический комплекс и скейт-парк. 

В Омской области ищут подрядчика, который займется вторым этапом благоустройства парка в Большеречье.  Сумма контракта составляет 21 млн рублей.

На территории парка подрядчик должен будет установить детскую площадку с башнями, горками, качелями и гимнастическим комплексом, а также уложить тротуарную плитку, обустроить скамейки, урны и построить скейт-парк. Все работы рассчитаны на три этапа. Первый этап начнется 1 апреля, а полностью сдать объект должны 18 октября.

Отметим, что благоустройство первой очереди парка было в прошлом году.

·Общество

Работы по благоустройству ожидают парк в Большеречье. Там установят детплощадку, гимнастический комплекс и скейт-парк. 

В Омской области ищут подрядчика, который займется вторым этапом благоустройства парка в Большеречье.  Сумма контракта составляет 21 млн рублей.

На территории парка подрядчик должен будет установить детскую площадку с башнями, горками, качелями и гимнастическим комплексом, а также уложить тротуарную плитку, обустроить скамейки, урны и построить скейт-парк. Все работы рассчитаны на три этапа. Первый этап начнется 1 апреля, а полностью сдать объект должны 18 октября.

Отметим, что благоустройство первой очереди парка было в прошлом году.