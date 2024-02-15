Животным решили помочь подобным образом потому, что намело слишком много снега. Добывать пропитание самостоятельно им из-за этого сложнее.

Животным решили помочь подобным образом потому, что намело слишком много снега. Добывать пропитание самостоятельно им из-за этого сложнее.

Жители Тавричанки Любинского района собственноручно устроили подкорм для косуль. Кормушки сооружены из деревьев.

– Мужчины сделали кормушки из поваленных деревьев в лесу, засыпали их зерном, а также привезли рулон сена и развесили всевозможные веточки, так как из-за толстого слоя снега животным сложно добывать корм самостоятельно, – сообщается в одном из омских пабликов.

В комментариях действиями мужчин восхитились. Их похвалили и пожелали, чтобы таких неравнодушных людей было побольше.

Напомним, что с осени Омск и область переживали настоящее нашествие косуль. Это было вызвано слишком теплой для этого времени года погодой в регионе. Животных можно было встретить и на городских улицах, и в селах. К сожалению, порой с ними происходили несчастные случаи.