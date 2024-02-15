Врачи смогут получать добавку к зарплате в зависимости от населенного пункта, где они живут. Мера поддержки будет действовать с весны.

Врачи смогут получать добавку к зарплате в зависимости от населенного пункта, где они живут. Мера поддержки будет действовать с весны.

С 1 марта медикам в малых городах, районных центрах и селах планируют повысить зарплату. Такую меру поддержки предложил президент страны Владимир Путин.

Так, в городах, где живет от 50 до 100 тыс. человек, врачи дополнительно получат 29 тыс. рублей, а средний медперсонал – 13 тыс. рублей. В населенных пунктах до 50 тыс. человек выплаты будут намного выше. Врачи получат 50 тыс. рублей, а медики среднего звена – 30 тыс. рублей.

По словам Путина, медики должны получить повышенные зарплаты за март уже с 1 апреля. То есть регионы повысят зарплату медработников примерно на 50 %.