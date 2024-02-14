Многофункциональный геопортал промзоны Ноябрьска позволит оптимизировать работу муниципальных структур и эффективнее принимать управленческие решения.

Многофункциональный геопортал промзоны Ноябрьска позволит оптимизировать работу муниципальных структур и эффективнее принимать управленческие решения.

Промзона в северном городе Ноябрьске составляет практически половину (44,3 %) от всей территории города - 17,2 кв.км. В ней расположены крупные нефтегазовые и обрабатывающие предприятия. Для создания цифровой копии промзоны была проведена аэрофотосъемка объектов и местности, а также интегрирована информация из Единой картографической системы (ЕКС) Ямало-Ненецкого автономного округа, ресурсов Роскадастра и Росреестра.

В результате МегаФон разработал цифровую платформу в виде 3D-карты, которая содержит базы данных об объектах недвижимости, земельных участках, наземных и подземных коммуникациях, транспортной инфраструктуре, объектах с особыми условиями использования. По запросу пользователя цифровой портал способен выдавать и визуализировать необходимый набор данных в режиме реального времени.

- МегаФон обладает большой цифровой экспертизой и технологическими возможностями для создания виртуальной копии городского пространства. Технология цифрового двойника на основе больших данных является эффективным и инновационным инструментом для анализа и планирования городской инфраструктуры. Уверен, что наше цифровое решение поможет партнерам в Ноябрьске выйти на новый уровень управления и создания комфортной городской среды, - прокомментировал директор по национальным проектам МегаФона Александр Калошин.

Благодаря созданной цифровой копии промзоны администрация города сможет выявить нецелевое использование земель, определить, какие объекты построены без разрешения, оценить перспективы строительства новых, а также вести контроль за стройплощадками. В дальнейшем администрация города намерена создать цифровую 3D-модель всей территории Ноябрьска, которая будет включать жилые кварталы и инфраструктуру: ЖКХ, транспорт, социальные объекты.

- 3D-карта помогает решать ряд важных для нашего муниципалитета задач, сокращая в разы время на запросы профильной информации в ведомствах. К примеру, перед глазами сотрудника управления экономического развития находится вся информация для детальных переговоров с потенциальными инвесторами, чтобы подобрать земельный участок, отследить охранные зоны и коммуникации на площадке. Руководство муниципалитета увидело большой потенциал в проекте и намерено развивать его возможности и площадь покрытия 3D-карты. Так, в 2024 году будет отснят подробный ортофотоплан жилых кварталов Ноябрьска и подключены все необходимые рабочие слои, – отметил заместитель главы города Ноябрьска Сергей Горбачев.

Уточним, что цифровой двойник города или района – это точная 3D-модель местности. Её используют для планирования и мониторинга жилых, промышленных и социальных объектов.

ПАО «МегаФон», https://megafon.ru