Алые цветы на белом снегу символизируют самоотверженность воинов-интернационалистов, отстаивавших интересы Родины за ее пределами, в частности в Афганистане.

Алые цветы на белом снегу символизируют самоотверженность воинов-интернационалистов, отстаивавших интересы Родины за ее пределами, в частности в Афганистане.

Сотрудники и подопечные комплексных центров социального обслуживания Омской области приняли участие в акции «Красный тюльпан». Акция приурочена к 35-летию со дня вывода советских войск из Афганистана. В канун памятной даты в социальных учреждениях вспоминают погибших воинов-интернационалистов. Так, в комплексном центре «Рябинушка» состоялись мастер-классы по изготовлению бумажного символа для детей и представителей старшего поколения. Алые цветы на белом снегу символизируют самоотверженность тех, кто сражался и погиб, отстаивая интересы Родины за ее пределами.

– Мы ежегодно присоединяемся к акции, чтобы почтить память убитых советских солдат и отдать дань уважения вернувшимся с этой кровопролитной войны. Красный тюльпан выбран символом этого дня в противовес «черным тюльпанам» – самолетам, которыми отправляли тела погибших советских солдат на Родину. Афганская война унесла жизни 117 омичей. В знак скорби вместе с миллионами соотечественников мы оставляем красные тюльпаны на белом снегу, – прокомментировала участие в акции руководитель комплексного центра «Рябинушка» Светлана Юсупова.

Отдыхающие отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов учреждения совершили виртуальную экскурсию к мемориалам воинов-интернационалистов городов России.

– Я сейчас гораздо старше тех солдат, память которых мы чтим. Они проявили лучшие человеческие качества: мужество, отвагу, стойкость, благородство в неимоверно трудных условиях боевой жизни, вдали от дома, и сохранили верность военной присяге и долгу. Сохранение памяти о героическом прошлом нашей Родины как никогда необходимо нам сейчас, – отметил участник акции, омич Дмитрий Аксенов.

Встреча с ветераном афганской войны состоялась в Черлаке. С юными подопечными комплексного центра участник боевых действий поделился воспоминаниями о своей службе, боевых товарищах и самых ярких впечатлениях, унесенных с поля боя. В комплексных центрах Исилькульского и Одесского районов открылись тематические выставки. Среди представленных фотопортретов воинов-интернационалистов посетители экспозиции узнали и своих земляков. Уроки мужества «Живая память» пройдут в комплексных центрах Полтавского и Исилькульского районов. Юные подопечные увидят документальные фильмы, познакомятся с примерами исполнения воинского долга и почтят минутой молчания память погибших солдат.