Сейчас в омских магазинах крупу можно купить за 103 рубля. Это самая низкая цена среди городов Сибири.

Сейчас в омских магазинах крупу можно купить за 103 рубля. Это самая низкая цена среди городов Сибири.

Аналитики «ФедералПресс» выяснили, как изменилась стоимость шлифованного риса в городах Сибири за год. Так, средняя цена на крупу достигла 127 рублей. Это на 14 % больше, чем в прошлом году.

Оказалось, что самый дешевый рис можно купить в Омске. Его стоимость составляет 103 рубля. Рост за год составил примерно 13 %. Однако еще дешевле крупа в Таре – 101 рубль за килограмм.

Самый дорогой рис стоит в Норильске (213 рублей), Колпашево Томской области (162 рубля) и Черногорске в Хакасии (161 рубль).