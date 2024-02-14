Омичке на Ленинградском мосту стало плохо. Ее близкие вызвали скорую, но медики долго не ехали.

Омичке на Ленинградском мосту стало плохо. Ее близкие вызвали скорую, но медики долго не ехали.

В Омске экипаж ДПС спас женщину, у которой случился сердечный приступ.

Все произошло вечером 8 февраля, но об этом случае стало известно только сейчас. Уже после окончания рабочего дня старший лейтенант полиции Артур Мухаметшин и прапорщик полиции Александр Кабо ехали по Ленинградскому мосту. Автоинспекторы увидели людей, которые махали им руками. Полицейские остановились.

Оказалось, что омичке, которая ехала вместе со своей семьей, стало плохо. Как сообщил стражам порядка ее муж, возможно, у женщины случился сердечный приступ.

Омичи уже вызвали на место скорую помощь, но медики все не ехали. А ее муж и дочь сильно переживали.

– Госавтоинспекторы приняли решение доставить граждан на служебном автомобиле в БСМП-2, где в последующем женщине была оказана необходимая помощь, – сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Позже дочь женщины разместила в соцсети благодарность сотрудникам ДПС, которые помогли ее матери..