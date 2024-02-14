Об этом заявил мэр Сергей Шелест. В течение всего дня дорожники будут очищать и прометать городские улицы.

Об этом заявил мэр Сергей Шелест. В течение всего дня дорожники будут очищать и прометать городские улицы.

Омские дорожные службы начали бороться со снегопадом, который обрушился на город ночью. Чтобы убрать снег с дорог, рабочие приступили к сплошному прометанию улиц. После этого, как сообщили в мэрии города, все дороги обработают противогололедными материалами.

Ночной снегопад обсудили губернатор Виталий Хоценко и мэр Сергей Шелест.

– Дорожникам поставлена задача задействовать в работе по максимуму техники: 264 машины будут прометать, очищать и обрабатывать противогололедными материалами улицы Омска в течение всего дня, – заявил Шелест.

Кроме того, особое внимание уделят тротуарам, подходам к остановкам и общественным местам. Их будут убирать 230 рабочих, также применят малую технику.