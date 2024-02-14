Мужчина являлся начальником отдела хранения воинской части. Вместе с подельниками он украл авиационные защитные шлемы.

Мужчина являлся начальником отдела хранения воинской части. Вместе с подельниками он украл авиационные защитные шлемы.

Омский гарнизоныый военный суд огласил приговор военнослужащему Сергею Обухову. Он обвинялся в присвоении чужого имущества, совершенного в составе организованной группы. Дела в отношении остальных участников преступления были выделены в отдельные производства.

Мужчина являлся начальником отдела хранения воинской части. Он решил украсть авиационные защитные шлемы на общую сумму более 7,2 млн рублей.

Суд приговорил военнослужащего к лишению свободы в колонии общего режима на 5 лет. Также он должен заплатить штраф в размере 350 тыс. рублей. В течение 2,5 лет ему нельзя занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий на государственной службе.