Омск-Информ
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·Общество

Законопроект предполагает изменения в Воздушном кодексе РФ. Правда, на рассмотрение проект закона внесут только осенью.

Российские авиакомпании могут начать штрафовать, если в специальной автоматизированной информационной системе они разместят недостоверную информацию о билетах, а также их бронировании. Соответствующие изменения в Воздушный кодекс РФ уже готовит Минтранс России, сообщает «Российская газета».

В информационной системе должны быть данные о каждой воздушной перевозке.

– В случае неразмещения либо размещения перевозчиком информации с нарушением требований будет предусмотрена административная ответственность, – заявляют в Минтрансе.

Законопроект планируют рассмотреть в Госдуме осенью.

·Общество

Законопроект предполагает изменения в Воздушном кодексе РФ. Правда, на рассмотрение проект закона внесут только осенью.

Российские авиакомпании могут начать штрафовать, если в специальной автоматизированной информационной системе они разместят недостоверную информацию о билетах, а также их бронировании. Соответствующие изменения в Воздушный кодекс РФ уже готовит Минтранс России, сообщает «Российская газета».

В информационной системе должны быть данные о каждой воздушной перевозке.

– В случае неразмещения либо размещения перевозчиком информации с нарушением требований будет предусмотрена административная ответственность, – заявляют в Минтрансе.

Законопроект планируют рассмотреть в Госдуме осенью.