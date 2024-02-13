Все сведения о нарушениях переданы в полицию для возбуждения уголовных дел.

Все сведения о нарушениях переданы в полицию для возбуждения уголовных дел.

В первый месяц текущего года сотрудники регионального Минприроды и Управления по охране животного мира провели 681 рейд. Во время надзорных мероприятий они выявляли нарушения законодательства об охоте.

В результате проверок на охотников региона было составлено 29 административных дел за нарушение правил охоты. Также у них изъяли 3 единицы оружия.

Кроме того, зафиксированы незаконные убийства животных. Так, в Муромцевском районе застрелили 4 кабана, также жертвой нерадивых охотников стали 10 косуль в Исилькульском, Таврическом, Горьковском и Черлакском районах. Все сведения переданы в полицию для возбуждения уголовных дел.