В прошлом году владельцем акционерного общества стал бизнесмен Игорь Бабиков.

В прошлом году владельцем акционерного общества стал бизнесмен Игорь Бабиков.

Акционерное общество «Омский книготорговый дом» официально перестало существовать. Соответствующие сведения появились в ЕГРЮЛ.

Владельцы предприятия подали запрос на ликвидацию компании еще в прошлом году. Перед началом процесса ликвидации компания переехала в Курган. АО «Омский книготорговый дом» включало в себя 6 нежилых помещений общей площадью более 1 тыс. кв. м.

Отметим, что Омский книготорговый дом являлся старейшей книготорговой компанией города и включала в себя магазины в нескольких районах Омска. Но постепенно все эти магазины закрылись. Ранее компания была муниципальной, однако в начале 2023 года акции выкупил бизнесмен Игорь Бабиков. Начальная цена пакета акций составляла более 37 млн рублей, но в итоге его продали почти за 43 млн рублей.