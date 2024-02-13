Омск-Информ
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·Общество

На пост претендуют Мария Ливзан, Ирина Савельева и Екатерина Василевская.
В пятницу, 16 февраля, в Омском государственном медицинском университете состоится конференция по выборам ректора. Как сообщили в пресс-службе вуза, на пост претендуют трое: нынешний ректор Мария Ливзан, доктор медицинских наук, преподаватель «Акушерство и гинекология» Ирина Савельева и кандидат фармацевтических наук, доцент Екатерина Василевская.
Напомним, Ливзан управляет университетом с 2018 года. Контракт с ней истек. Пока не выберут нового ректора, она остается исполняющей обязанности руководителя.
Отметим, что летом Ливзан получила почетное звание «Заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации».
1316
·Общество

На пост претендуют Мария Ливзан, Ирина Савельева и Екатерина Василевская.
В пятницу, 16 февраля, в Омском государственном медицинском университете состоится конференция по выборам ректора. Как сообщили в пресс-службе вуза, на пост претендуют трое: нынешний ректор Мария Ливзан, доктор медицинских наук, преподаватель «Акушерство и гинекология» Ирина Савельева и кандидат фармацевтических наук, доцент Екатерина Василевская.
Напомним, Ливзан управляет университетом с 2018 года. Контракт с ней истек. Пока не выберут нового ректора, она остается исполняющей обязанности руководителя.
Отметим, что летом Ливзан получила почетное звание «Заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации».
1316