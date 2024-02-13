В департаменте транспорта уверены, что возврат маршруток на Маркса и Гагарина приведет к значительному ухудшению транспортного обслуживания.

В департаменте транспорта уверены, что возврат маршруток на Маркса и Гагарина приведет к значительному ухудшению транспортного обслуживания.

Прошло уже 228 дней с тех пор, как из центра Омска убрали популярные маршрутки. За это время куда только не жаловались омичи на то, что значительно ухудшилось транспортное обслуживание. На проблему обращала внимание и прокуратура, но толку от этого не оказалось никакого: маршрутки так никто и не вернул в центр города.

За прошедшие месяцы из 15 вынесенных из центра маршрутов в «живых» остались не все. Часть маршрутов закрылась из-за низкого пассажиропотока. Лишь несколько маршрутов вернулись в центр после того, как переозчики заменили подвижной состав малого класса на подвижной состав среднего класса (31н, 346).

Несмотря на недовольство горожан, никто возвращать маршрутки в центр Омска не планирует. Причем причина довольно любопытная – в таком случае значительно ухудшится транспортное обслуживание улиц Жукова, Фрунзе и Булатова. А ведь на них тоже живут люди, уверены в дептрансе. Почему о транспортном обслуживании этих улиц до июля 2023 года никто не задумывался, в ведомстве не уточняют.

- Работа маловместительных автобусов по 15 маршрутам по существующим схемам движения востребована у жителей города Омска. При восстановлении ранее действовавших схем движения по данным маршрутам будут исключены остановки по улицам Жукова, Булатова, Фрунзе, что значительно ухудшит транспортное обслуживание данных улиц. Поэтому организация движения маловместительных автобусов по прежним схемам в ближайшее время не планируется, - сообщили РИА «Омск-информ» в городском департаменте транспорта.

Интересно, что в дептрансе вообще не упомянули о том, что маршруты могут быть возвращены в центр после замены подвижного состава.