Омск-Информ
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·Общество

6 железнодорожных станций региона занесли в перечень опорных транспортно-логистических объектов, необходимых для северного завоза.
Сразу 6 объектов Омской области оказались в списке опорных транспортно-логистических объектов. Они являются крайне важными объектами для бесперебойного обеспечения продуктами и водой жителей Крайнего Севера.
Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Всего в список вошли 23 региона.
В Омской области в перечень вошли станции Омск-Восточный, Омск-Северный Карбышево I, Карбышево I (перев.), Карбышево II, Омск-Восточный, Омск-Северный и Омск-Пассажирский Западно-Сибирской железной дороги. В общем списке также фигурируют аэропорты, морские и речные порты и дороги.
·Общество

6 железнодорожных станций региона занесли в перечень опорных транспортно-логистических объектов, необходимых для северного завоза.
Сразу 6 объектов Омской области оказались в списке опорных транспортно-логистических объектов. Они являются крайне важными объектами для бесперебойного обеспечения продуктами и водой жителей Крайнего Севера.
Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Всего в список вошли 23 региона.
В Омской области в перечень вошли станции Омск-Восточный, Омск-Северный Карбышево I, Карбышево I (перев.), Карбышево II, Омск-Восточный, Омск-Северный и Омск-Пассажирский Западно-Сибирской железной дороги. В общем списке также фигурируют аэропорты, морские и речные порты и дороги.