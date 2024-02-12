Для участников СВО в регионе разработано более 20 мер поддержки, в том числе предусмотрено право бесплатной приватизации земельных участков.

Для участников СВО в регионе разработано более 20 мер поддержки, в том числе предусмотрено право бесплатной приватизации земельных участков.

С начала специальной военной операции федеральными и региональными властями не раз принимались меры по расширению социальной помощи для участников спецоперации и членов их семей. На текущий период времени в Омской области действует более 20 видов мер социальной поддержки. Среди них новым способом региональных мер поддержки в конце 2023 года оказалась приватизация земельных участков. Президент своим Распоряжением № 174-рп от 6 июня 2023 года рекомендовал регионам дополнительно поддержать участников специальной военной операции, а именно предоставлять бесплатно в собственность земельные участки по месту пребывания или месту жительства военнослужащих. Соответствующие нормативно-правовые акты начали действовать на территории Омской области с 29 октября 2023 года, согласно которым правом на получение земельного участка обладают ветераны боевых действий, завершившие участие в СВО и удостоенные звания Героя России или награжденные орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО.

Важным является тот факт, что земельный участок предоставляется лишь однократно. Законом Омской области установлено, что в собственность могут предоставляться участки земель сельскохозяйственного назначения площадью до 1 га и для садоводства – до 15 соток независимо от места жительства. С заявлением на получение земельного участка необходимо обратиться в министерство имущественных отношений Омской области или в орган местного самоуправления.

– Такое заявление вправе подать как сам ветеран боевых действий, так и уполномоченное от его имени лицо по нотариальной доверенности, которую можно оформить у любого нотариуса. Подобные доверенности также подпадают под раздел льготных. Размер льготы зависит от категории лица, обратившегося за совершением нотариального действия, – пояснила нотариус нотариального округа Одесского района Омской области Екатерина Блясова.

Так, Министерством юстиции РФ установлен перечень льгот, применяемый с 1 октября 2023 года при совершении ряда нотариальных действий для участников военной операции и членов их семей. Лица, мобилизованные на военную службу с 21 сентября 2022 года, смогут оформить доверенность и завещание без оплаты регионального тарифа при предъявлении справки, подтверждающей право на реализацию мер правовой и социальной защиты (поддержки), установленных законодательством РФ для участников специальной военной операции. Эта справка будет необходима для предоставления льгот и при совершении иных нотариальных действий, например: при свидетельствовании верности копий документов и равнозначности их в электронном виде для военнослужащих, получивших ранение и находящихся на лечении; при оформлении доверенностей и согласий законных представителей от имени близких родственников погибшего военнослужащего при участии в специальной военной операции, а также при оформлении ряда других нотариальных действий, в рамках которых предоставляются иные льготы для участников специальной военной операции и членов их семей. Так, полное освобождение от регионального тарифа при выдаче свидетельств о праве на наследство получат наследники – физические лица при оформлении своих прав после военнослужащих, погибших на СВО. Необходимо отметить, что информацию о необходимости предоставления льгот при оформлении наследственных прав нотариус получает самостоятельно путем направления соответствующего запроса в территориальный отдел военного комиссариата, где военнослужащий состоял на воинском учете.

Более подробную консультацию о видах и размерах льгот, предоставляемых гражданам, можно получить в нотариальных палатах субъектов, в том числе в электронном виде и у нотариусов региона.