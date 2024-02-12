О разработке рассказали ученые Омского государственного медицинского университета.
Ученые Омского государственного медицинского университета разработали эффективное средство от кариеса. Они создали специальные гелевые композиции, которые смогут предотвратить возникновение кариеса и купировать его в самом начале.
- В разработанных профилактических средствах удалось совместить несовместимое: трехкомпонентный гель с фтором, кальцием и фосфором для домашнего использования и для работы на профессиональном уровне в стоматологическом кресле, - рассказала заведующая кафедрой детской стоматологии стоматологического факультета ОмГМУ Галина Скрипкина, сообщает РИА «Новости».
Для предотвращения заболевания необходимо пройти курс два раза в год. Продолжительность одного из них составляет 2-3 недели. Ученые отмечают, что их разработка имеет гораздо большую эффективность нежели аналоги - почти в 6 раз.