Женщина вместе с семьей хотела отправиться на отдых, нашла заманчивое предложение и оплатила путевку. Только через 2 недели тарчанка поняла, что ее обманули.

Женщина вместе с семьей хотела отправиться на отдых, нашла заманчивое предложение и оплатила путевку. Только через 2 недели тарчанка поняла, что ее обманули.

51-летняя жительница Тары, которая хотела вместе с семьей отдохнуть в Абхазии, стала жертвой мошенников. Она искала выгодные предложения туристических услуг в интернете и остановила свой выбор на одном из сайтов, где и решила забронировать номер в оздоровительном комплексе, для чего ввела свои данные.

Вскоре с женщиной по телефону связался якобы менеджер, который сообщил, что заявка на бронирование принята. Дальнейшее общение проходило уже в мессенджере, куда «сотрудник санатория» отправил прейскурант цен на различные услуги и инструкцию по оплате. Времени подумать у таранки почти не было. Деньги она должна была отправить в течение 2 часов.

Женщина перешла по указанной ссылке, ввела данные банковской карты и оплатила более 90 тыс. рублей за путевку. На электронную почту пришло письмо с подтверждением проведенной операции.

Спустя две недели планы на отдых у женщины изменились. Она решила вернуть деньги и попыталась связаться с менеджером. Но ни по одному из указанных на сайте номеров ей не отвечали. Только тогда жительница Тары поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Оказалось, что женщина оформляя путевку, попала на клон официального сайта санатория, электронный адрес которого немного разнился и с первого взгляда был неотличим от настоящего.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, заведено уголовное дело за мошенничество. Полицейские направили необходимые запросы в банковские организации и операторам сотовой связи.