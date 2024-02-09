Им стал омич Анатолий Полынский. Раньше он работал учителем истории и обществознания.

Им стал омич Анатолий Полынский. Раньше он работал учителем истории и обществознания.

В региональном Минобразования назначили нового первого заместителя. Им стал омич Анатолий Полынский. Соответствующее распоряжение уже подписал губернатор Виталий Хоценко. Полынский будет курировать деятельность учреждений среднего профессионального образования и координировать деятельность организаций высшего образования.

– Анатолий Полынский почти 30 лет работает в региональной системе образования и знает все ее ступени изнутри. Сам работал в школах, колледже, вузах. У него есть и немалый управленческий опыт в сфере образования, что очень важно. Отмечу, что в министерстве образования нашего региона он также будет координировать работу всех направлений в целом, в том числе в части реализации национальных проектов, – сообщил министр образования Иван Кротт.

Полынский родился в селе Екатерининском Тарского района. Учился в Омском государственном педагогическом университете и в Омском государственном институте сервиса. Трудиться начал в родной школе учителем истории и обществознания, затем перешел работать в омскую школу № 146. После этого работал преподавателем истории и заместителем директора по научно-методической работе в Омском педагогическом колледже № 4. С 2008 года начал преподавать в омских вузах.