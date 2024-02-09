В ходе кампании будет установлена реальная потребность в площадках и обеспечен оперативный вывоз отходов в случае переполнения контейнеров.

В ходе кампании будет установлена реальная потребность в площадках и обеспечен оперативный вывоз отходов в случае переполнения контейнеров.

В Омске начался второй этап инвентаризации контейнерных площадок сбора мусора, целью которого является совершенствование системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Первый этап проводился в 2020 году, и его результатом стало формирование маршрутов сбора отходов. Сегодня любой желающий может найти на сайте административного округа перечень всех площадок, куда можно законно разместить отходы, и их вывезут. Однако количество нареканий со стороны населения на несвоевременный вывоз ТКО и переполнение контейнеров остается достаточно высоким.

Для повышя качества оказываемых омичам услуг региональный оператор «Манит» инициировал в январе второй этап инвентаризации контейнерных площадок. В административных округах города сейчас проводятся совещания с управляющими компаниями и КТОСами по этому поводу.

В ходе очередной инвентаризации предстоит решить несколько практических задач. Во-первых, нужно обосновать закладку в бюджет города средств на асфальтирование подъездных путей к площадкам. Во-вторых, планируется в каждом городском округе оборудовать часть площадок видеокамерами, что позволит «Магниту» оперативно реагировать на переполнение контейнеров. В-третьих, ставится задача обеспечить доступность контейнерных площадок.

– Нормативное расстояние от двери самого дальнего подъезда до контейнерной площадки по санитарным нормам – 100 метров, и в советское время дома так и строились. Но в 90-е годы для экономии средств большую часть площадок ликвидировали, составив оставшиеся контейнеры вместе. Так как «укрупненную» площадку используют несколько управляющих компаний, то непонятно, кто конкретно накидал строительный или крупногабаритный мусор. В результате грязь, споры и справедливые нарекания жильцов, – пояснили в «Магните».

Регоператор будет добиваться того, чтобы управляющие организации, товарищества собственников недвижимости и жилищно-строительные кооперативы в срок до 1 июля обеспечили нормативное количество контейнеров для обслуживаемых домов. Наглядные результаты второго этапа инвентаризации контейнерных площадок для сбора ТКО омичи должны увидеть уже осенью.