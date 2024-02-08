Инцидент произошел в обеденное время. На место выехала пожарно-спасательная служба Омской области. Жертв и пострадавших нет.

Инцидент произошел в обеденное время. На место выехала пожарно-спасательная служба Омской области. Жертв и пострадавших нет.

Сегодня в здании СТО на улице Енисейская, 3/2, рухнула кровля, сообщили в пожарно-спасательной службе Омской области. Специалисты службы выехали на место происшествия.

На месте обрушения спасатели провели разведку и осмотр здания. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

В пожарно-спасательной службе «Омск-информу» рассказали, что обрушение произошло в обеденное время между 13:00 и 13:30. Также в службе отметили, что специалисты ведомства работали в статусе привлеченных сил и если бы под завалами находились люди, то сотрудники немедленно приступили бы к поисковым работам.

Не исключено, что именно обеденное время уберегло от трагедии, поскольку люди в этот временной промежуток ушли из СТО.