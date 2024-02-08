Омск-Информ
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Запрет ввели по улице 5-я Северная уже с сегодняшнего дня. Также изменится один из маршрутов общественного транспорта.

В Омске рядом с ГИБДД на улице 5-й Северной, на участке от улицы Арктической до улицы Чернышевского, закрыли движение для всех видов транспорта. Запрет ввели уже сегодня, 8 февраля, с 14:00 часов. Из-за этого изменится маршрут № 500.

– Движение на период проведения работ будет организовано по измененной схеме движения с организацией проезда по улицам Челюскинцев – 8-й Восточной – Барнаульской – 1-й Ремесленной – Арктической – 5-й Армии – Чернышевского – Октябрьской – Герцена и далее по действующей схеме движения, – рассказали в пресс-службе мэрии города.

Когда завершатся работы, пока неизвестно.

·Авто

Запрет ввели по улице 5-я Северная уже с сегодняшнего дня. Также изменится один из маршрутов общественного транспорта.

В Омске рядом с ГИБДД на улице 5-й Северной, на участке от улицы Арктической до улицы Чернышевского, закрыли движение для всех видов транспорта. Запрет ввели уже сегодня, 8 февраля, с 14:00 часов. Из-за этого изменится маршрут № 500.

– Движение на период проведения работ будет организовано по измененной схеме движения с организацией проезда по улицам Челюскинцев – 8-й Восточной – Барнаульской – 1-й Ремесленной – Арктической – 5-й Армии – Чернышевского – Октябрьской – Герцена и далее по действующей схеме движения, – рассказали в пресс-службе мэрии города.

Когда завершатся работы, пока неизвестно.