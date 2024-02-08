Сотрудничество компаний расширит возможности для международного роуминга и внедрения цифровых решений для пользователей b2c и b2b.

Сотрудничество компаний расширит возможности для международного роуминга и внедрения цифровых решений для пользователей b2c и b2b.

МегаФон и MVNO-оператор связи СберМобайл заключили соглашение о технологическом партнерстве. Сотрудничество подразумевает усиление зоны покрытия СберМобайл в целом ряде регионов страны, расширение возможностей международного роуминга и внедрение цифровых решений для пользователей b2c и b2b. В течение года партнеры намерены расширить географию сотрудничества по всей России.

МегаФон обеспечит для СберМобайл максимальную зону покрытия в Российской Федерации, что позволит партнеру получить как статус федерального оператора связи, так и наилучшие качество сигнала в сети и скорость передачи данных. МегаФон предоставит инфраструктуру для работы СберМобайл в 15-ти регионах Северного Кавказа, Поволжья и Дальнего Востока, а также даст абонентам партнера новые возможности в международном роуминге и целый спектр услуг – от сервисов анти-спама до комплексных цифровых решений.

— Мы в МегаФоне обладаем передовым технологическим опытом в телекоме и знаем, как эффективно развивать бизнес виртуального оператора связи. На нашей сети успешно работает крупнейший в России MVNO-оператор Yota. Cотрудничество со СберМобайл открывает для нас большие возможности в создании совместных инновационных ИТ-решений и запуске качественных цифровых продуктов для b2c и b2b-клиентов, — отметил директор по работе с операторами связи и роумингу МегаФона Александр Шинкарев.

Партнерство начнется с работы СберМобайл на сетях МегаФона в Амурской и Астраханской областях, в Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской Республиках, Башкортостане, Дагестане, Якутии, Ингушетии, Чечне, Калмыкии, Северной Осетии, Ставропольском, Забайкальском и Хабаровском краях, а также в Чукотском автономном округе. В планах операторов до конца года расширить географию совместного присутствия по России.

— Стабильная безопасная связь является одним из главных критериев при выборе мобильного оператора, и СберМобайл в 2024 году намерен больше инвестировать в развитие и совершенствование своих услуг. Мы должны быть готовы к современным вызовам, таким как внедрение новых технологий на базе искусственного интеллекта и развитие направления интернета вещей, — подчеркнул генеральный директор СберМобайл Сергей Волков.

Стороны намерены активно развивать для абонентов СберМобайл более выгодные условия международного роуминга, опираясь на партнерскую сеть МегаФона, которая охватывает 584 оператора в более чем 200 странах и территориях. Отдельным фокусом взаимодействия станет развитие таких направлений работы, как защита от спама, кибербезопасность и M2M-технологии. Также планируется совместное развитие набора комплексных услуг для b2b-клиентов СберМобайл: от создания под этим брендом виртуальных АТС до интегрированных с CRM-платформами заказчиков решений омниканальных коммуникаций.

ПАО «МегаФон», https://megafon.ru