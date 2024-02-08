Глава тары Игорь Горбанский расчистил от снега несколько детских площадок. Однако делал он это не один.

Глава тары Игорь Горбанский расчистил от снега несколько детских площадок. Однако делал он это не один.

В Омской области в Таре глава города Игорь Горбанский расчистил от снега детские игровые площадки, расположенные на улицах Ленина и Александровская. Однако работы мэр выполнял не один, а с депутатами Тарского горсовета, а также со специалистами администрации, сотрудниками парка культуры и отдыха и работниками ООО «УК «Тара». Об этом Горбанский рассказал в социальных сетях.

Отметим, что вчера, 7 февраля, вечером в Омске прошел сильный снегопад. Из-за этого дорожникам пришлось выйти на вторую смену. До утра рабочие должны были расчистить 215 омских дорог.