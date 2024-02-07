Ночные работы связаны со снегопадом, начавшимся сегодня. На городских улицах будут работать 162 единицы техники.

Ночные работы связаны со снегопадом, начавшимся сегодня. На городских улицах будут работать 162 единицы техники.

Из-за снегопада, начавшегося сегодня, сотрудники омского Управления дорожного хозяйства и благоустройства с 20:00 вышли на вторую смену работы. Их задача – обработать и промести проезжие части. До утра в графике УДХБ значатся 215 дорог. Работают 162 единицы техники.

– С помощью собственной и привлеченной техники комплексные звенья продолжат вывоз и перекидку снега с улиц Ватутина, Авиационной, с дороги на СНТ «Пламя», Иртышской набережной, Б. Хмельницкого, Л. Чайкиной, С. Лазо, Институтской, Бархатовой, пр. Королева, Белозерова, Съездовской, Октябрьского моста, Герцена и других, – сообщили в пресс-службе администрации Омска.

Ледяные накаты исчезнут с улиц Ватутина, Суровцева, Авиационной, Муромцева, Л. Чайкиной, Богдана Хмельницкого, Бархатовой, Тютчева, проспекта Королева и других. Уберут накаты и на дороге к садовым товариществам «Заря-2» и «Заря-3» и проезде вдоль детского сада № 87 по улице Рождественского.

А с раннего утра более 200 уборщиков и сотрудников служб озеленения начнут расчищать тротуары и остановки.