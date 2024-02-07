Ночные работы связаны со снегопадом, начавшимся сегодня. На городских улицах будут работать 162 единицы техники.
Из-за снегопада, начавшегося сегодня, сотрудники омского Управления дорожного хозяйства и благоустройства с 20:00 вышли на вторую смену работы. Их задача – обработать и промести проезжие части. До утра в графике УДХБ значатся 215 дорог. Работают 162 единицы техники.
– С помощью собственной и привлеченной техники комплексные звенья продолжат вывоз и перекидку снега с улиц Ватутина, Авиационной, с дороги на СНТ «Пламя», Иртышской набережной, Б. Хмельницкого, Л. Чайкиной, С. Лазо, Институтской, Бархатовой, пр. Королева, Белозерова, Съездовской, Октябрьского моста, Герцена и других, – сообщили в пресс-службе администрации Омска.
Ледяные накаты исчезнут с улиц Ватутина, Суровцева, Авиационной, Муромцева, Л. Чайкиной, Богдана Хмельницкого, Бархатовой, Тютчева, проспекта Королева и других. Уберут накаты и на дороге к садовым товариществам «Заря-2» и «Заря-3» и проезде вдоль детского сада № 87 по улице Рождественского.
А с раннего утра более 200 уборщиков и сотрудников служб озеленения начнут расчищать тротуары и остановки.