Почтовое ведомство объяснило это бюрократическими сложностями. Впрочем, волноваться не стоит – речь идет только о наземных перевозках.
«Почта России» объявила о приостановке наземных доставок посылок в Европу, сообщает ТАСС. Срок ограничения – два месяца. Причину почтовое ведомство объясняет бюрократическими сложностями при оформлении наземных перевозок.
– Список стран: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, – говорится на сайте «Почты России».
Посылки в эти государства почтовое ведомство пока будет доставлять только авиатранспортом. Впрочем, этот способ гораздо быстрее.