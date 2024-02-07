Такие данные озвучили в региональном минкульте. Впрочем, точной даты открытия не назвали.

Такие данные озвучили в региональном минкульте. Впрочем, точной даты открытия не назвали.

В министерстве культуры Омской области рассказали, что Театр юного зрителя будет открыт после ремонта осенью этого года. При этом конкретная дата не называется.

Ремонт Омского ТЮЗа затягивается. Изначально его рассчитывали завершить к сентябрю 2023 года, но сроки сместились, что вызвало недовольство тогдашнего еще врио губернатора региона Виталия Хоценко.

Позже обещалось закончить реконструкцию к декабрю 2023-го, но именно в этом месяце областной минкульт сообщил об очередном переносе срока. В ходе капремонта стало ясно, что потребуются дополнительные работы, которые изначально не планировались, а демонтированный материал превысил ожидаемый объем почти в семь раз. Пришлось менять проектную документацию.

Из-за подорожания стройматериалов увеличилась на 250 млн рублей и стоимость работ – 792 миллиона вместо 542. Подрядчик должен завершить ремонт 31 августа 2024 года. Это последний день лета, поэтому обтекаемый срок открытия, озвученный минкультом, кажется логичным.

По задумке отреставрированное здание станет самым современным среди детских театров России.