Мария Суставова днем разрабатывает форму для российских спортсменов, а вечером делает уникальные варежки ручной работы из того, что обычно идет в мусор.

Мария Суставова днем разрабатывает форму для российских спортсменов, а вечером делает уникальные варежки ручной работы из того, что обычно идет в мусор.

В Омске есть немало талантливых и творческих людей, которые реализуют себя в самых разных сферах. Кто-то поет, кто-то делает домашние торты или дает уроки игры на гитаре. А молодая омичка Мария Суставова – не только дизайнер одежды, но и рукодельница. Из тряпичных обрезков – тех, что обычно выбрасывают в мусор, она делает теплые и красивые эковарежки. Получается, как говорится, безотходное производство. Хотя производством это назвать сложно – скорее хобби, которое приносит небольшие деньги. При этом Мария хотела бы поставить производство варежек на широкую ногу, но есть ряд проблем.

Об этих проблемах и о том, насколько сейчас востребованы товары «хэнд-мэй» и одежда ручного пошива, насколько сложно выйти производителям таких товаров на рынок и о том, востребована ли дизайнерская одежда – в нашем материале.

Комбинезоны и жилеты для сборной России

По словам Марии, дизайном она увлеклась уже в старших классах школы, где ходила в студию ИЗО. В результате хобби удалось воплотить в профессии – рукодельница записалась на подготовительные курсы в политех, а затем и поступила в него.

– Еще в школе я узнала, что в Омске обучают на дизайнера костюма, и записалась на подготовительные курсы, затем поступила в политех. Процесс учебы был очень интересным, за что спасибо дорогим преподавателям кафедры дизайна костюма ОмГТУ. С этого и начался мой путь в этой профессии, – говорит Мария.

В настоящее время рукодельница трудится дизайнером одежды на производстве. Далеко не все омичи знают, но в городе есть компания, которая разрабатывает одежду для российских лыжников и биатлонистов – членов сборных. По словам Марии, работа по созданию одежды для спортсменов очень интересная и творческая.

– Проектируем гоночные комбинезоны, разминочные куртки и брюки, шапки, жилеты. Моя основная задача – разработка дизайна. Это цветовая гамма, принты, месторасположение логотипов. Все это наносится методом сублимационной печати. Для этого делается раскладка лекал вместе с принтом для каждого размера комплекта, – говорит Мария.

Варежки из лоскутов

Но идея делать эковарежки из лоскутов пришла к Марии задолго до того, как она стала проектировать костюмы для спортсменов.

По словам омички, она задумалась об этом во время работы на другом производстве одежды примерно 3 года назад. Как известно, в Сибири без варежек и перчаток никуда. А если варежки получаются теплыми, удобными и красивыми, то почему бы не наладить их производство? Тем более изготовление осуществляется из обрезков, которые обычно идут в мусор.

– Когда происходит крой изделий, остается много отрезов ткани, которые зачастую выбрасывают целыми мешками. И я подумала, почему бы не использовать этот лоскут? Здесь же все просто: построила выкройку, сшила пару пробных пар, на Новый год подарила друзьям. Отзывы были очень хорошими, и подтянулись друзья друзей: так появились первые заказы. Особенностью варежек является сочетание разных цветов: в одной паре может быть от одного до трех цветов по желанию заказчика. Это обусловлено маленькими отрезами ткани и конструкцией варежки, – говорит рукодельница.

Основной материал для варежек– теплый футер с начесом, для подклада используется флис. Омичка постоянно совершенствует свои изделия. Так, стандартные варежки имеют манжет на запястье, но недавно Мария сшила пару с фактурным отворотом вместо резинки, что, по мнению мастерицы, выглядит еще более стильно.

Также из последних новшеств– резинка для варежек, которую еще часто называют «нетеряшкой». Резинка мобильная: ее можно убрать или прицепить, в каждой варежке есть специальные карабины и петельки.

– По желанию можно украсить варежки нашивками в виде сердечек, что добавит им прелести. В недавнем заказе для мамы и дочки украсила варежки для мамы сердечком, а для дочки – единорогом по желанию маленького заказчика. В будущем, думаю, появятся другие виды декора или конструкций, фантазий множество, – говорит создательница варежек.

Еще ничего не продала, а уже заплати

Имея такие компетенции и возможности по созданию уникальных изделий «хэнд-мэй», невольно задумываешься о том, чтобы организовать собственное дело, собственный пошив одежды и, как говорится, «уйти в свободное плавание». Но, как оказалось, это не всегда легко сделать. Мария Суставова объяснила, почему так происходит.

– К сожалению, когда ты еще не известен широкой аудитории и не можешь много средств вложить в рекламу, есть трудности с реализацией готовой продукции. Все свободные средства уходят на закуп материалов, фурнитуры и упаковку.На данный момент я в поиске вариантов реализации своих товаров. Хочется развиваться дальше, но пока не удалось найти подходящих условий. Рассматривала вариант с розничными магазинами. Но в них обычно очень высокая комиссия с продажи товара, а помимо этого, бывают и взносы за выкладку изделий на витрине. Получается, еще не реализовав ничего, приходится уже вкладывать средства в продажи. Не всем это по карману, -– говорит омичка.

Сейчас основное средство продвижения для Марии – это сарафанное радио. В основном варежки покупают друзья и знакомые рукодельницы для себя и в подарок. Основной объем продаж приходится на период перед Новым годом, а также 14 февраля и 8 Марта.

Помимо изготовления варежек, Мария шьет и красивые аксессуары для девушек – резинки и банты. Также она занимается сдачей в аренду платьев для фотосессий. Но сказать, что все это приносит какую-то прибыль, нельзя. Выйти на маркетплейсы тоже пока не получается, хотя мастерица и задумывается об этом.

Нужно больше поддержки от государства

А какая поддержка нужна для таких молодых и талантливых дизайнеров, которые готовы развивать свое дело и в перспективе стать предпринимателями? По мнению Марии Суставовой, таким, как она, потенциальным предпринимателям власти должны помогать с организацией рекламы товаров и подбором площадок для их реализации.

– Может быть, нужно открывать магазины с одеждой российских дизайнеров, где могли бы торговать молодые предприниматели. В целом хочется, чтобы со стороны государства больше поддерживали малый бизнес и самозанятых, больше уделяли внимания нашим, омским производителям одежды. А их немало, но про многих просто никому не известно, – говорит Мария.

Также, по мнению рукодельницы, в Омске нужно проводить больше мероприятий, ярмарок показов одежды для молодых дизайнеров. На таких площадках можно было бы «сводить» производителей и покупателей уникальных изделий.

Мария Суставова несколько раз участвовала в показах одежды молодых дизайнеров, которые проводились на Любинском проспекте, в Экспоцентре и «Меге». Но все равно этого мало.

– Конкурс, форум, показ одежды всегда дает возможность шагать в ногу со временем. Можно посмотреть на других ребят, познакомиться с единомышленниками, получить вдохновение. Для меня всегда важнее участие, а не победа, сам творческий процесс и общение с интересными людьми. Зачастую даже удается застать интересных спикеров или посетить мастер-классы от профессионалов. Несколько раз ездила на фестиваль «Таврида», где участвовала в сменах молодых дизайнеров, – рассказала мастерица.

Пошив – прежде всего для души

На «Тавриде», которая проводится в Крыму, Марии удалось поучаствовать и в форуме в 2023 году, и в фестивале в 2020 году. На них омичка представила свою коллекцию одежды на модном показе.

В рамках форума рукодельница создавала коллаборации с музыкантами: подбирала образы для их выступления, участвовала в съемках клипов. Впечатления от этого у Марии самые наилучшие.

Тем не менее, по словам омички, изготовление варежек и аксессуаров для девушек – это прежде всего деятельность для души. И только потом это какой-то дополнительный, совсем небольшой заработок. В планах у мастерицы – попытаться договориться с производствами, чтобы поставить изготовление варежек на широкую ногу. Также Мария планирует развивать направление аренды одежды и расширить свою коллекцию платьев.