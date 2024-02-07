По мнению эксперта НИПИ нефти и газа «Петон» Юрия Смирнова установка «Биосфера» соответствует лучшим мировым экологическим стандартам.

По мнению эксперта НИПИ нефти и газа «Петон» Юрия Смирнова установка «Биосфера» соответствует лучшим мировым экологическим стандартам.

В Научно-исследовательском проектном институте нефти и газа «Петон» состоялись общественные слушания по комплексу водоочистки «Биосфера» Омского НПЗ «Газпром нефти». Как отметили эксперты, при строительстве установки было применено современное оборудование и самые передовые технологии, что подтверждает инновационность новых очистных сооружений ОНПЗ.

– Комплекс «Биосфера» – это многоступенчатая система экологической очистки, которая удаляет из воды примеси, очищает ее с помощью специальных бактерий и угольных фильтров, обеззараживает ультрафиолетом. Внедрение комплекса «Биосфера» приведет к сокращению воздействий на окружающую среду за счет ввода в эксплуатацию новых очистных сооружений закрытого типа, к снижению потребления воды из реки Иртыш для производственных процессов предприятия, к повышению качества очистки воды, – подчеркнул эксперт НИПИ нефти и газа «Петон» Юрий Смирнов.

По словам эксперта, снижение экологического воздействия произойдет благодаря герметичности технологических процессов – попадание испарений нефтепродуктов в атмосферу полностью исключено.

В рамках общественных обсуждений «Биосферы» было принято решение, что слушания состоялись – разногласий между общественностью и ОНПЗ по поводу комплекса не выявлено.

Напомним, комплекс очистных сооружений «Биосфера» включен в план федерального проекта «Чистый воздух». По мнению специалистов, комплекс способен обеспечить практически 100 %-ную эффективность водоочистки. После его запуска завод сможет на 70 % снизить использование воды из Иртыша.

Летом прошлого года в ходе рабочего визита в Омск зампредседателя правительства РФ Виктория Абрамченко посетила строительную площадку комплекса «Биосфера». Вице-премьер назвала «Газпром нефть» чемпионом проекта «Чистый воздух» на территории Омской области. При этом особо отметила проект очистных сооружений «Биосфера».

— Это очень важный капиталоемкий и экологический проект. Я, честно скажу, такого не видела еще нигде в стране, — заявила тогда Виктория Абрамченко.

Предприятия благодаря передовым технологиям закладывает высокие стандарты ответственного отношения к окружающей среде. Работы по запуску «Биосферы» практически завершены. Крупнейший природоохранный проект региона будет введен в эксплуатацию в этом году.