В суде мужчина пытался доказать, что на него нападали с ножом, а сам он защищался.

В суде мужчина пытался доказать, что на него нападали с ножом, а сам он защищался.

В минувший понедельник Центральный районный суд Омска рассмотрел дело о грубом нарушении общественного порядка. Местного жителя признали виновным в хулиганстве и приговорили к 2 годам лишения свободы, но на основании ст. 53.1 УК РФ заменили наказание на 2 года принудительных работ с удержанием 15 % зарплаты.

Инцидент произошел поздним майским вечером. Мужчина встретил на улице Ленина знакомого и дважды выстрелил ему в живот из пистолета (не огнестрельного), причинив боль и телесные повреждения. При этом, как сообщили в суде, хулиган демонстрировал неуважение к прохожим, «желая показать свое мнимое превосходство над обществом». Убегая, омич продолжил стрелять по окружающим и испортил куртку родственнику знакомого, на которого напал.

В суде омич вину в хулиганстве отрицал. Он заявил, что защищался, ведь у оппонента был нож. Однако доказать это не смог.

Отметим, что приговор пока не вступил в законную силу. Омич может его обжаловать.