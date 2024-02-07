Конкурсный отбор на должность главного архитектора Омской области не состоялся.
Региональный Минстрой провел конкурс на должность главного архитектора Омской области. Однако победитель так и не был определен.
– Задача конкурсной комиссии – выбрать не просто профессионала в области архитектуры, но и государственного деятеля, способного решать новые масштабные задачи по дальнейшему развитию региона на благо его жителей. Конкурс проводили открыто и честно. Сейчас принято решение расширить географию претендентов и дать возможность как можно большему числу профессионалов представить свое видение градостроительной политики в Омской области и применить свой опыт на важном и ответственном поприще главного архитектора региона, – отметил председатель конкурсной комиссии Александр Жигадло.
Напомним, что на должность претендовали сразу 4 человека: Сакен Хусаинов, Ольга Шитикова, Игорь Павлов и Наталья Старченкова.