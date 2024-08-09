Омский архитектор выразил опасения из-за организации дорожного движения в центре города.

Накануне, 8 августа, стало известно, что ОмГУ имени Достоевского получил лицензию на осуществление образовательной деятельности в корпусе в районе улицы Фрунзе. Архитектор и омский урбанист Ефим Фрейдин высказался, какие могут быть подводные камни из-за этого, сообщает «СуперОмск».

По его словам, существует много неизвестных вводных и не решенных вовремя проблем. В их числе ввод в эксплуатацию гостиницы «Космос», центр баскетбола, ОмГУ и жилой дом на Фрунзе – Тухачевского. По словам эксперта, новые объекты построили, но не учли, как будет построено дорожное движение.

– Про строительство проездов, разворотов, территорию бывшего управления метрополитена, выезды со стороны набережной особо ничего не слышно, – сказал Ефим Фрейдин.

Архитектор считает, что решение проблемы кроется в возвращении стадии проектов планировки и концептуальных решений в границах микрорайона вместо точечной проработки, которую используют сейчас. Эксперт уверен, что негативно скажется свернутое проектирование и достройка развязки на участке улиц Орджоникидзе и Красный Путь.