Эти деньги выделяются на оплату улуг, которые предоставляются женщинам в связи с беременностью и рождением детей.

Эти деньги выделяются на оплату улуг, которые предоставляются женщинам в связи с беременностью и рождением детей.

В прошлом году жительницы региона получили родовые сертификаты на 163,3 млн рублей. Эти деньги выделяются на оплату улуг, которые предоставляются женщинам в связи с беременностью и рождением детей. Также они идут на диспансерное наблюдение детей во время первого года их жизни.

– Родовый сертификат – это документ, который предоставляет беременной женщине право выбрать медицинскую организацию для родов, наблюдения во время и после беременности, а также для медосмотров ребенка первого года жизни. Электронный сертификат формируется при первом посещении в женской консультации по месту жительства либо в роддоме, – рассказали в Социальном фонде Омской области.

При этом теперь родовой сертификат находится в том числе в электронном виде.