ДТП произошло около остановки «Малиновского». Женщины переходили «зебру» и попали под колеса иномарки.

ДТП произошло около остановки «Малиновского». Женщины переходили «зебру» и попали под колеса иномарки.

Вчера, 5 февраля, в 18 часов 30 минут в Омске около остановки общественного транспорта «Малиновского», которая расположена в районе пересечения одноименной улицы и проспекта Менделеева, произошло ДТП. Там сбили двух пешеходов.

Как рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, виновником аварии стал 52-летний мужчина. Находясь за рулем автомобиля «Тойота», он сбил двух женщин, 44 и 48 лет, которые в этот момент переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

К счастью, в больницу омички не попали, но помощь медиков все-таки потребовалась.

Сейчас по факту ДТП стражи порядка организовали проверку.