В этом году выставка «Флора» будет посвящена Году семьи. Об этом заявил мэр города Сергей Шелест.

В этом году выставка «Флора» будет посвящена Году семьи. Об этом заявил мэр города Сергей Шелест.

В Омске стала известна тематика ежегодной выставки зеленого строительства цветоводства и садоводства «Флора». В этом году она будет посвящена Году семьи. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест.

– Добрые традиции, забота о старшем поколении, любовь к детям, верность однажды сказанному «да» – все это найдет отражение в композициях выставки. Уверен, наши флористы и ландшафтные дизайнеры найдут, чем удивить и омичей, и многочисленных гостей города, – заявил Шелест.

Отметим, что «Флора» традиционно открывается накануне Дня города. В прошлом году выставка была посвящена теме «Время».