Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Известный омский предприниматель рассказал, для какой цели ему понадобилось выкупать красноярского дистрибьютора «Аведэк».

Глава торгового дома «Шкуренко» Виктор Шкуренко, недавно купивший красноярского косметического дистрибьютора «Аведэкс», уточнил смысл сделки.

Бизнесмен наметил экспансию в Восточную Сибирь, открыл филиал своей компании в Красноярске, и теперь следует четко намеченному плану.

- В Омске мы самые крупные дистрибьюторы. И наверно, даже в Сибири. Этой категорией мы занимались давно. Эта сделка произошла в рамках нашей стратегии расширения и развития, - отметил предприниматель.

На данный момент ТД «Шкуренко» является основным поставщиком отечественной и зарубежной косметики и парфюмерии во все торговые сети Омска. Судя по всему, те же самые перспективы и у Красноярска.

Елена Ляхова
·Экономика/Бизнес

Известный омский предприниматель рассказал, для какой цели ему понадобилось выкупать красноярского дистрибьютора «Аведэк».

Глава торгового дома «Шкуренко» Виктор Шкуренко, недавно купивший красноярского косметического дистрибьютора «Аведэкс», уточнил смысл сделки.

Бизнесмен наметил экспансию в Восточную Сибирь, открыл филиал своей компании в Красноярске, и теперь следует четко намеченному плану.

- В Омске мы самые крупные дистрибьюторы. И наверно, даже в Сибири. Этой категорией мы занимались давно. Эта сделка произошла в рамках нашей стратегии расширения и развития, - отметил предприниматель.

На данный момент ТД «Шкуренко» является основным поставщиком отечественной и зарубежной косметики и парфюмерии во все торговые сети Омска. Судя по всему, те же самые перспективы и у Красноярска.

Елена Ляхова