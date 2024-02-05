Беженцев из Донбасса снова поселят в гостинице «Иртыш». Она предоставит им питание и проживание. На это потратили 26 млн рублей.

Беженцев из Донбасса снова поселят в гостинице «Иртыш». Она предоставит им питание и проживание. На это потратили 26 млн рублей.

Омские власти заключили очередной контракт с гостиницей «Иртыш». Она должна будет предоставить беженцам из Донбасса ежедневное питание и проживание в течение 2024 года. За это гостиница получит 26 млн рублей.

Проживание одного человека будет стоить 1 тыс. рублей в сутки, а питание обойдется в 972 рубля. Для детей питание будет стоить 967 рублей, а для малышей до 3 лет – 1056 рублей.

Отметим, что в прошлом году аналогичные услуги обошлись в 32 млн рублей.