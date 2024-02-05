Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Падение произошло в марте. Травмы причинили здоровью мужчины вред средней тяжести.
Ленинский суд взыскал с департамента имущественных отношений Омска компенсацию морального вреда в пользу местного жителя, получившего травмы. Как сообщает прокуратура, чиновники заплатят 150 тыс. рублей за ненадлежащее содержание территории.
В суде установлено, что вечером 4 марта 34-летний мужчина пошел вынести мусор. На пешеходной дорожке он поскользнулся, упал и получил травмы, которые оценили как вред здоровью средней тяжести.
Ранее 59-летняя омичка, отсудила у Управления дорожного хозяйства и благоустройства 170 тыс. рублей. Причиной стало то, что в ноябре 2021 года она поскользнулась, когда переходила улицу Батумскую. Женщина сломала руку.
·Происшествия

Падение произошло в марте. Травмы причинили здоровью мужчины вред средней тяжести.
Ленинский суд взыскал с департамента имущественных отношений Омска компенсацию морального вреда в пользу местного жителя, получившего травмы. Как сообщает прокуратура, чиновники заплатят 150 тыс. рублей за ненадлежащее содержание территории.
В суде установлено, что вечером 4 марта 34-летний мужчина пошел вынести мусор. На пешеходной дорожке он поскользнулся, упал и получил травмы, которые оценили как вред здоровью средней тяжести.
Ранее 59-летняя омичка, отсудила у Управления дорожного хозяйства и благоустройства 170 тыс. рублей. Причиной стало то, что в ноябре 2021 года она поскользнулась, когда переходила улицу Батумскую. Женщина сломала руку.