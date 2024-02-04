Омск-Информ
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·Происшествия

В организме погибших животных обнаружили пестицид и нервно-паралитический яд. Как произошло отравление, пока неизвестно.
Российские биологи нашли в крови погибших в Омске косуль следы дикват дибромида (пестицид) и дельтаметрин (инсектицид и нервно-паралитический яд). Этим объясняется странное поведение животных в нескольких регионах страны, в том числе в Омской области.
Как сообщает «ГТРК Иртыш», пока неизвестно, как пестициды попали в организм животных. Биологи продолжают выяснять это. 
Напомним, косули бегали и скакали как сумасшедшие, падали на землю, у некоторых шла пена изо рта. Странное поведение запечатлели на видео местные жители.
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·Происшествия

В организме погибших животных обнаружили пестицид и нервно-паралитический яд. Как произошло отравление, пока неизвестно.
Российские биологи нашли в крови погибших в Омске косуль следы дикват дибромида (пестицид) и дельтаметрин (инсектицид и нервно-паралитический яд). Этим объясняется странное поведение животных в нескольких регионах страны, в том числе в Омской области.
Как сообщает «ГТРК Иртыш», пока неизвестно, как пестициды попали в организм животных. Биологи продолжают выяснять это. 
Напомним, косули бегали и скакали как сумасшедшие, падали на землю, у некоторых шла пена изо рта. Странное поведение запечатлели на видео местные жители.
1161