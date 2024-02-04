Его сборы за январь и первые дни февраля составили уже 40,5 млн рублей.

Его сборы за январь и первые дни февраля составили уже 40,5 млн рублей.

По данным Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино, самым кассовым фильмом в Омской области этом году является «Холоп 2» (12+). Жители региона заплатили за его просмотр 40,5 млн рублей.

На втором месте мультфильм «Бременские музыканты» (6+), который собрал 29,7 млн рублей. Третьим стал мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли» (6+) — 10,7 млн.

Далее идет «Мастер и Маргарита» (18+) — 7,1 млн. В десятку также вошли «Воздух», «Манюня: новогодние приключения», «Конец славы», «Великолепная пятерка», «Теща» и «Елки 10», которые собрали от 900 тысяч до 3,8 млн рублей в этом году.