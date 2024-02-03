Жуткая находка оказалась в мусорном баке по улице Тарской. Как она там оказалась неизвестно.

Жуткая находка оказалась в мусорном баке по улице Тарской. Как она там оказалась неизвестно.

В центре Омска по улице Тарской в одном из мусорных баков обнаружили жуткую находку. Кто-то выбросил шкуру косулю. О случившемся рассказали в социальных сетях.

- Ужас, по улице Тарской лежит косуля в мусорке, точнее ее шкура, - пишет автор поста.

На фото видно, что кроме самого меха, можно заметить ноги и голову животного, а также приоткрытый глаз.

Отметим, что массовая миграция косуль в Омскую область началась еще в начале декабря прошлого года. В январе из-за нашествия животных власти ввели даже режим повышенной готовности.