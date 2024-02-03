Омск-Информ
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·Общество

Автопарк автовокзала пополнился 4 новыми автобусами. Уже скоро они начнут возить жителей региона.

АО «Омскоблавтотранс» сообщило о покупке новых автобусов большого класса. Парк предприятия пополнился 4 автобусами большого класса марки НефАЗ.

- Автобусы отличаются своей вместительностью, надежностью и комфортом. На текущий момент из 149 транспортных средств предприятием получены 57 (9 единиц ПАЗ-3204 «Вектор», 9 единиц «ГАЗель Next», 35 единиц ПАЗ-3205 и 4 единицы НефАЗ-5299-17-52), - отметили в организации.

Сейчас новый транспорт проходит техническую подготовку, но уже скоро выйдет работать в линию.

·Общество

Автопарк автовокзала пополнился 4 новыми автобусами. Уже скоро они начнут возить жителей региона.

АО «Омскоблавтотранс» сообщило о покупке новых автобусов большого класса. Парк предприятия пополнился 4 автобусами большого класса марки НефАЗ.

- Автобусы отличаются своей вместительностью, надежностью и комфортом. На текущий момент из 149 транспортных средств предприятием получены 57 (9 единиц ПАЗ-3204 «Вектор», 9 единиц «ГАЗель Next», 35 единиц ПАЗ-3205 и 4 единицы НефАЗ-5299-17-52), - отметили в организации.

Сейчас новый транспорт проходит техническую подготовку, но уже скоро выйдет работать в линию.