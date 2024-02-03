Самыми популярными у жителей региона стали фильмы «Холоп-2» и «Бременские музыканты». Они собрали в прокате десятки миллионов.

Самыми популярными у жителей региона стали фильмы «Холоп-2» и «Бременские музыканты». Они собрали в прокате десятки миллионов.

Фонд кино обнародовал данные о показах фильмов в кинозалах в январе текущего года. Согласно статистике, за первый месяц года жители Омска потратили на кино около 90 млн рублей.

Больше всего денег в омском прокате собрали фильмы «Холоп-2», «Бременские музыканты» и «Три богатыря и Пуп Земли». Картину-лидер посмотрели около 128 тыс. омичей, прокатчики заработали на ней 36,3 млн рублей. Второй фильм собрал в кинозалах почти 98 тыс. человек и принес доходы в размере почти 27 миллионов. Очередной мультик о богатырях увидели 35,6 тыс. зрителей, они заплатили за билеты 9,2 млн рублей.

Хорошо стартовала в прокате новая экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Фильм, вышедший на экраны 25 января, уже собрал у экранов 15 тыс. зрителей и заработал 4,2 млн рублей. Это четвертое место январского рейтинга. Замкнула пятерку военная драма «Воздух», одну из главных ролей в которой сыграла актриса Омского драмтеатра Кристина Лапшина. Омичи заплатили за билеты на него около 3 млн рублей, на сеансы пришли 11 тыс. человек.