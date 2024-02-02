Популярная певица, выступившая перед зрителями турнира SFC 9, поблагодарила организаторов и призналась Омску в любви.

Популярная певица, выступившая перед зрителями турнира SFC 9, поблагодарила организаторов и призналась Омску в любви.

На проходящем сегодня турнире промоушена Александра Шлеменко по ММА SFC 9 выступила известная российская певица Юлианна Караулова. Она не ожидала, что на такие мероприятия приходят и девушки.

– Очень волновалась сегодня перед выступлением. Я впервые на подобного рода мероприятиях и благодарю Александра Шлеменко за приглашение и шикарный прием. Раньше думала, что на такие мероприятия ходят суровые и брутальные мужчины. Но сегодня здесь собрались люди разного возраста, статуса, очень много девушек. Меня тепло приняли: все пели, танцевали, так что было очень приятно, – рассказала певица.

Дальше артистка сделала признание, которого, наверное, стоило ожидать. Но все равно слышать такое приятно.

– Я вообще очень люблю Омск, хотя не так часто здесь бываю, как хотелось бы. Здесь всегда очень солнечно. Сегодня девушка, которая меня собирала на выступление, сказала, что Омск – это русская Швейцария. Именно по этой причине здесь всегда тепло во всех смыслах, – считает Караулова.

А с европейским государством наш город сравнили из-за большого количества солнечных дней в году – их более трехсот.

Во время небольшого концерта Юлианна Караулова спела наиболее популярные свои песни, такие как «Ты не такой» или «Внеорбитные». Также она исполнила знаменитую композицию Ирины Аллегровой «Угонщица», предварив ее фразой, что угонщица живет в каждой женщине.