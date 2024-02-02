Суд приговорил его к двум годам лишения свободы, но пока что мужчина может оспорить это решение.

Суд приговорил его к двум годам лишения свободы, но пока что мужчина может оспорить это решение.

Омский гарнизонный военный суд отправил военнослужащего на 2 года в колонию строгого режима и лишил его водительских прав на 4,5 года за пьяное вождение. Приговор пока не вступил в законную силу, его могут обжаловать.

Как сообщили в суде, у мужчины уже была судимость за пьяное вождение, и его снова поймали нетрезвым за рулем. Суд учел степень общественной опасности содеянного и поведение военнослужащего. Избежать реального срока омичу не помогло ни признание вины, ни раскаяние.