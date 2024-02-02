Эту недвижимость, которая находится в Черлакском районе, не используют по назначению.

Эту недвижимость, которая находится в Черлакском районе, не используют по назначению.

В Омской области выставили на продажу заброшенное здание интерната. Оно располагается в селе Южно-Подольск Черлакского района и находится в муниципальной собственности.

Это двухэтажное здание 1968 года постройки площадью 958,6 кв. м. Начальная цена объекта составляет 750 тыс. рублей.

Отметим, что в районе также продают одноэтажное здание детского сада. Оно располагается в селе Соляное. Его площадь составляет около 297 кв.м. Год постройки – 1985-й.

Начальная цена этого здания 80 тыс. рублей. Отметим, что его уже пытались продать в 2022 году за 100 тысяч.